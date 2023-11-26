الأب خنيصر: أمطار طوفانية بعد الـ9 مساءً مصحوبة بصواعق رعدية تصل نسبتها إلى 70%

أفادَ الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المناخ بأن "لبنان بدأ يتأثّر بمُنخفض جوّي آت من اليونان وتركيا"، مشيراً إلى أن "الأمطار ستتحوّل إلى طوفانية بعد الـ9 مساءً مصحوبة بصواعق رعدية تصل نسبتها إلى 70%".

ولفت خنيصر، إلى أنه "في منتصف ليل الأحد وفجر الإثنين سيكون لبنان في قلب العاصفة الثانية التي ستضربه لهذا الموسم"، مشدداً على "إمكانية تشكّل السيول والفيضانات ليلاً وتَساقط الثلوج سيكون اعتبارا من 1700 متر، أما الرياح فستكون ما بين 80 و100 كلم في الساعة، على ان تنحسر العاصفة إعتباراً من بعد ظهر الإثنين".