القصيفي نعى الإعلامي منصور عون: من الثلة التي تتميز بالصوت العالي الناطق بالحق ولو كلفه غاليًا

نعى نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، الإعلامي في إذاعة "صوت لبنان" منصور عون، لافتاً الى أن "الصديق منصور عون يرحل في ذروة اوجاع الوطن الذي احبه حبًا يفوق التصور".
ولفت القصيفي، الى أن "صورته لا تغيب عن مخيلتي في مكتب التحرير يصوغ الأخبار باحتراف ورشاقة، ووراء المذياع صوتًا هادرًا كشلال جزين في عز الشتاء، أو كموجة دامورية متلاطمة على شاطيء بلدته الساحلية التي غادرها مهجرًا، وعاد إليها كما يعود الحبيب إلى المنزل الأول بعد طول طواف".
وأكد أن "منصور عون من الثلة التي تتميز بقوة الحضور، والكفاية، والصوت العالي الناطق بالحق ولو كلفه غاليًا. وبعد الطائف ابتعد هذا الذي شغل الاثير عن الإعلام، لكنه لم يبتعد عن الشأن العام، مشاركًا في نشاطات اعلامية وثقافية في الدامور التي قدمت الشهيد الأول للصحافة سعيد فاضل عقل، كما الشهيد آلاخر نسيب المتني، كما عشرات الصحافيين والإعلاميين الذين طبقت شهرتهم آلافاق".
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