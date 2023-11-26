فضل الله: لا قيامة للبنان الا اذا تحول العمل السياسي الى رسالة وطنية واخلاقية

قدم السيد علي فضل الله العزاء لرئيس كتلة "الوفاء المقاومة" النائب محمد رعد بـ"استشهاد نجله عباس"، لافتاً الى أن "هذه المسيرة الطويلة على درب الشهادة والعزة والاباء، تحتاج دائما إلى مثل هؤلاء الابطال الذين يمثلون عنوانا للتضحية والوفاء لهذا الشعب اللبناني".

ورأى فضل الله، في النادي الحسيني في جباع، أنه "لا بد أن يعتز بهم وطنهم ويكرمهم ويقدر تضحياتهم وأن يشعر الجميع بقيمة عملهم وجهادهم في مواجهة عدو صهيوني طامع وغادر يستهدف كل الوطن بكل مكوناته وفي استقلاله وحريته".

وأكد أن "الوطن لا يقوم ولا ينهض ولن يعرف الطريق الحقيقي نحو دولة المواطنة والعدالة والحرية الا بالقيادات التي لا تتوانى عن تقديم فلذات اكبادها من أجل حماية الوطن من العدو وحفظ كرامته وتعزيز استقلاله والتي لا ترى في العمل السياسي مدخلا لتعزيز موقع شخصي أو حسابات خاصة بل ترى فيه رسالة لتحقيق أهداف أخلاقية ووطنية لحساب الوطن والشعب والأمة".