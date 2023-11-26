تدابير سير داخل أنفاق المطار الكوكودي – المسلك الغربي اعتباراً من مساء يوم غد

أفادت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنه "استكمالاً لأعمال صيانة مصابيح الإنارة في داخل أنفاق المطار – "الكوكّودي" / المسلك الغربي من قِبل إحدى الشّركات المتعهّدة، وعطفاً على كتاب محافظ جبل لبنان، سيتم منع مرور السير المؤدي الى النفقين على المسلك الغربي اعتباراً من السّاعة 20,00 ولغاية السّاعة 06،00 من صباح اليوم التّالي، بدءًا من يوم غدٍ الإثنين 27-11-2023 لغاية تاريخ 02-12-2023، وتحويله إلى الطرقات المجاورة على الشكل التالي:

- قطع السير من أوتوستراد الأسد باتجاه النفق وتحويله باتجاه الأوزاعي.

- تحويل السير القادم من المطار باتجاه نفق الكوكودي.

- قطع السير من طريق المطار القديم باتجاه الأنفاق.

وأوضحت المديرية، أنه "منعاً لحصول ازدحام، على السائقين المتوجهين من بيروت باتجاه خلدة سلوك الطريق الممتد من عين المريسة، المنارة، الرملة البيضاء، الجناح، الاوزاعي، خلدة".

وطلبت من "المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهية، حفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام".