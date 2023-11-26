روسيا تُعلن إحباط هجمات بمسيّرات قرب العاصمة موسكو

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت روسيا، اليوم الأحد، أنها أحبطت هجمات بطائرات مسيّرة فوق أربع مناطق روسية بينها العاصمة موسكو، واعترضت صاروخين أوكرانيين فوق بحر آزوف متجّهين نحو أراضيها، غداة هجوم واسع بالمسيّرات على العاصمة الأوكرانية كييف.

وأفادت السلطات الروسية بأنّ الهجمات بالمسيّرات استهدفت مناطق روسية متاخمة لأوكرانيا ومناطق قريبة من موسكو. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن «الدفاع الجوي دمّر أربع طائرات مسيّرة أوكرانية فوق أراضي مناطق بريانسك وسمولينسك وتولا».

وأعلنت روسيا، في وقت سابق الأحد، إسقاط مسيّرات فوق منطقة موسكو. كذلك أكدت في بيان أن «الدفاع الجوي الروسي رصد ودمّر صاروخين أوكرانيين في الأجواء فوق المياه في منطقة بحر آزوف».

وتزامناً، أفادت أوكرانيا الأحد بأنّ دفاعاتها الجوية أسقطت ثماني من أصل تسع مسيّرات فوق أراضي البلاد.

وتأتي الهجمات الأوكرانية نحو الأراضي الروسية غداة تعرّض كييف لما وصفته بأكبر هجوم بمسيّرات منذ بدء الأزمة الحالية في فبراير 2022.

وكانت كييف أعلنت، أمس السبت، أن موسكو أطلقت 75 مسيّرة على أوكرانيا، وُجِّه معظمها نحو العاصمة، أسقطت القوات الأوكرانية 71 منها.

أوقع هذا الهجوم خمسة جرحى بحسب الحصيلة التي أعلنتها السلطات الأوكرانية، أمس السبت، وحرم عشرات المساكن والمباني من الكهرباء.