وزير الداخلية يستقبل السفير الإيراني لدى السعودية لبحث الموضوعات المشتركة

استقبل وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز في مكتبه بالوزارة، اليوم، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة الدكتور علي رضا عنايتي.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا ، وعدد من المسؤولين في الوزارة.