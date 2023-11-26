وزير الداخلية يستقبل السفير الإيراني لدى السعودية لبحث الموضوعات المشتركة

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا ، وعدد من المسؤولين في الوزارة.
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