للمرة الثانية.. خطف ناقلة نفط إسرائيلية قبالة سواحل اليمن من مسلحين مجهولين

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مسؤول أمريكي عسكري عن تفاصيل اعتراض ناقلة نفط مرتبطة بشركة إسرائيلية على يد مسلحين مجهولين الهوية في خليج عدن الأحد وسيطروا عليها، بشكل كامل.

وأكد المسؤول الأمريكي لوكالة فرانس برس بأن هناك مؤشرات أن عدداً غير معروف من المسلحين المجهولين سيطروا على الناقلة "سنترال بارك" في خليج عدن في 26 تشرين الثاني/نوفمبر"، مشيراً إلى أن "القوات الأمريكية وقوات التحالف موجودة في محيط المنطقة ونحن نراقب الوضع من كثب"، وذلك بعد سلسلة حوادث مماثلة على طريق الشحن نفسه.

خطف ناقلة نفط إسرائيلية قبالة سواحل اليمن من مسلحين مجهولين

وكانت شركة أمبري للأمن البحري قد أوضحت في وقت سابق أن سفينة "سنترال بارك"، التي يملكها الملياردير الإسرائيلي إيال عوفر، عبر شركته زودياك ماريتايم، تم الاستيلاء عليها في خليج عدن.

وكانت السفينة، التي غادرت المغرب وعبرت قناة السويس في 21 نوفمبر، أرسلت آخر موقع لها في 22 نوفمبر، وأضافت أمبري أن الولايات المتحدة على علم بالحادثة، وطلبت من السفن الابتعاد عن المنطقة.