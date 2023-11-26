شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: مصر بعثت برسالة حاسمة للعالم برفضها التهجير القسرى للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف النائب خالد طنطاوى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الرفض الواضح والقاطع من الرئيس عبد الفتاح السيسى برفض التهجير القسرى للفلسطينيين بمثابة رسالة حاسمة للعالم كله بأن تهجير الفلسطينين خط أحمر لن تقبل به مصر، معتبراً هذه الرسالة بمثابة تعبير حقيقى وموقف سليم من مصر وأن التهجير القسرى للفلسطينين أمر مرفوض تماما سواء من ناحية المصريين أو الأشقاء فى فلسطين.

وقال " طنطاوى"، إن مصر نجحت فى توصيل رسالتها للمجتمع الدولى بجميع منظماته ودوله بأنه ضد تصفية القضية الفلسطينية، مطالباً المجتمع الدولى بصفة عامة ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الكبرى والولايات المتحدة الأمريكية الإسراع فى اتخاذ جميع الإجراءات لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلى بالوقف الفورى للاعتداءات الوحشية التى يقوم بها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين فى غزة والضفة الغربية والقدس.

وأكد النائب خالد طنطاوى، أن حل الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة لن يتحقق إلا بتنفيذ المجتمع الدولي لرؤية مصر بقيادة الرئيس السيسى والتى تتمثل فى ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني مؤكداً على ضرورة التدخل العاجل من المجتمع الدولى لاجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.