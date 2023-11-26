شكرا لقرائتكم خبر عن "لا صوت يعلو فوق صوت الإنسانية".. أمين شباب العدل يشيد بمبادرة منتدى الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد علي مهران، أمين الشباب بحزب العدل، بمبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، إذ أطلقت المبادرة في توقيت هام وحساس للغاية خاصة في ظل ما تفعله قوات الاحتلال الإسرائيلي من تدمير جميع القيم الإنسانية، والعصف بها، مؤكدا أنه لا صوت يعلو فوق صوت الإنسانية.

وأضاف "مهران" في تصريحات، له، اليوم، أن المبادرة تؤكد على دور منتدى شباب العالم نحو تحقيق السلام العالمي ونشر قيم السلام والإنسانية.

وأضاف "مهران" على جميع القوى السياسية والأحزاب بشتى توجهاتها، وأيضا مشاهير السوشيال ميديا نشر هذه المبادرة والعمل على تحقيق أهدافها.

كما أشار أمين الشباب بالحزب إلى تأكيد إدارة منتدى شباب العالم على أن حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين، ووصولا لتحقيق السلام والعدالة في كل دول العالم؛ فإن ذلك أسمى قيم الإنسانية.

وكانت إدارة منتدى شباب العالم قد أطلقت، مبادرة بعنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية" لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين فى مناطق النزاع.