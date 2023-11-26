حماس: سلمنا للصليب الأحمر 13 محتجزا إسرائيليا و3 تايلانديين وروسيا

اعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنها "سلمت 13 محتجزا إسرائيليا وثلاثة تايلانديين وروسيا واحدا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر". وافادت قناة القاهرة الإخبارية بان الصليب الأحمر بدأ تسلم 13 رهينة إسرائيلية و5 أجانب آخرين. وأفادت التقارير الإسرائيلية أن حركة حماس تعمل في هذه الأثناء على تسليم الرهائن الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم، الأحد، في إطار الدفعة الثالثة من اتفاق تبادل الأسرى والهدنة المؤقتة في قطاع غزة المحاصر.

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