المرصد السوري: مطار دمشق خارج الخدمة مُجدداً جراء قصف إسرائيلي

أفادت جريدة "الوطن" السورية، بمعلومات أولية عن "استهداف مطار دمشق الدولي بعدوان إسرائيلي وبانتظار تحديد الأضرار".
بدوره، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن "مطار دمشق الدولي خرج عن الخدمة مُجدداً الأحد جراء تعرضه لقصف إسرائيلي بعد ساعات من استئناف عمله".
وأوضح المرصد، أن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن بعد عصر اليوم الأحد غارة جديدة استهدفت مطار دمشق الدولي (..) حيث استهدفت مهابط المطار".
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