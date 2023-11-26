البيت الأبيض يعتقد أنه سيتم إطلاق سراح محتجز أميركي في غزة اليوم

اوضح مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن هناك "ما يدعو للاعتقاد" بأنه سيتم إطلاق أحد الرهائن الأميركيين من قطاع غزة اليوم الأحد. واردف لشبكة "إن.بي.سي" التلفزيونية "لدينا ما يدعو للاعتقاد بأن أحد هؤلاء الأمريكيين سيطلق سراحه اليوم".

وأحجم سوليفان عن الكشف عن هوية الرهينة الذي قد يتم إطلاق سراحه.

واتفقت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على تبادل 50 رهينة من الذين تحتجزهم الحركة في غزة مقابل 150 معتقلا فلسطينيا لدى إسرائيل.

وأطلقت حماس حتى الآن سراح 26 إسرائيليا وأربعة تايلانديين في حين أفرجت إسرائيل عن 78 فلسطينيا.