السلطات الروسية أدرجت المتحدث باسم شركة "ميتا" على قائمة المطلوبين

أدرجت السلطات الروسية، اليوم الأحد، على قائمة المطلوبين آندي ستون، المتحدث باسم شركة التواصل الاجتماعي الأميركية العملاقة ميتا.
وصار اسم آندي ستون يظهر في قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية للأشخاص المطلوبين بتهمة انتهاك القانون الجنائي. ولم تحدد السلطات تهمة مدير الاتصالات في ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وواتسآب.
وصنفت روسيا المجموعة الأميركية رسميا منظمة "إرهابية ومتطرفة" في تشرين الأول 2022، ما أتاح إمكان اتخاذ إجراءات قانونية أشد بحق مستخدميها في البلاد. وتم أيضا حظر فيسبوك وإنستغرام في البلاد منذ الحرب الروسية الأوكرانية، ولا يمكن الوصول إليهما بدون استعمال شبكة افتراضية خاصة (في بي إن)، تماما مثل منصة إكس والعديد من المواقع الإعلامية التي تنتقد الحكومة.
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