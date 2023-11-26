أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو جولة في قطاع غزة، في ظلّ الهدنة المؤقتة، بحسب بيان صدر عن مكتبه.
وتلقّى نتانياهو خلال الجولة "تلقى إحاطات الأمنية، وتحدث مع القادة والمقاتلين، كما زار أحد الأنفاق التي تم اكتشافها".
واوضح نتنياهو: "نحن هنا في غزة مع مقاتلينا.... إننا نبذل قصارى جهدنا لإعادة المختطفين، وسنعيدهم جميعًا في النهاية. لدينا ثلاثة أهداف لهذه الحرب: القضاء على حماس، وإعادة جميع المختطفين، وضمان ألا تصبح غزة تهديدا لإسرائيل مرة أخرى".
وأضاف: "سنواصل حتى النهاية، حتى النصر، ولن يوقفنا شيء، ونحن على قناعة بأن لدينا القوة والإرادة والإصرار لتحقيق كل أهداف الحرب، وسنفعل ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو من غزة: الجيش سيواصل حربه ضد حماس في غزة حتى تحقيق النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.