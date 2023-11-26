نتانياهو من غزة: الجيش سيواصل حربه ضد حماس في غزة حتى تحقيق النصر

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو جولة في قطاع غزة، في ظلّ الهدنة المؤقتة، بحسب بيان صدر عن مكتبه.

وتلقّى نتانياهو خلال الجولة "تلقى إحاطات الأمنية، وتحدث مع القادة والمقاتلين، كما زار أحد الأنفاق التي تم اكتشافها".

واوضح نتنياهو: "نحن هنا في غزة مع مقاتلينا.... إننا نبذل قصارى جهدنا لإعادة المختطفين، وسنعيدهم جميعًا في النهاية. لدينا ثلاثة أهداف لهذه الحرب: القضاء على حماس، وإعادة جميع المختطفين، وضمان ألا تصبح غزة تهديدا لإسرائيل مرة أخرى".

وأضاف: "سنواصل حتى النهاية، حتى النصر، ولن يوقفنا شيء، ونحن على قناعة بأن لدينا القوة والإرادة والإصرار لتحقيق كل أهداف الحرب، وسنفعل ذلك".