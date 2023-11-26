أعلنت وزارة الدفاع السورية، أنه "حوالي الساعة ١٦:٥٠ من بعد ظهر اليوم نفذ العدو الصهيوني عدواناً جوياً بالصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً مطار دمشق الدولي وبعض النقاط في ريف دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية ودمرت معظمها وأسفر العدوان عن خروج المطار عن الخدمة ووقوع بعض الخسائر المادية".

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع السورية: وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ إسرائيلية استهدفت مطار دمشق ودمرت معظمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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