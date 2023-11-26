رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يصادق على خطط "لمواصلة القتال" بعد انتهاء الهدنة

صادق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي على خطط "لمواصلة القتال" بعد انتهاء الهدنة المؤقتة، وذلك في تقييم للوضع في قيادة المنطقة الجنوبية، وبمشاركة قائد المنطقة الجنوبية.

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