انت الان تتابع خبر مصر.. مصرع 14 شخصا بحادث سير مروع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوسائل انه "تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارتين إحداهما نقل والأخرى ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على قرية "تل بني عمران" جنوب محافظة المنيا".

وأضافت: "تسبب الحادث في مصرع 14 شخصا وإصابة 2 آخرين، وتم نقل الجثث إلى مستشفى ملوي التخصصي ومستشفى ديرمواس".

