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مصر.. مصرع 14 شخصا بحادث سير مروع

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوسائل انه "تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارتين إحداهما نقل والأخرى ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على قرية "تل بني عمران" جنوب محافظة المنيا".

وأضافت: "تسبب الحادث في مصرع 14 شخصا وإصابة 2 آخرين، وتم نقل الجثث إلى مستشفى ملوي التخصصي ومستشفى ديرمواس".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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