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دمشق.. خروج مطار العاصمة عن الخدمة بعد قصف إسرائيلي

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بغداد - ياسين صفوان - وأوضح مصدر في مطار دمشق الدولي، إن "القصف الإسرائيلي طال مدرج مطار دمشق الدولي ما أدى لخروجه عن الخدمة".

وقالت صحيفة "الوطن" السورية إن "عدوانا إسرائيليا استهدف مطار دمشق الدولي"، ولفتت "الوطن" إلى أنه "تم تحويل مسار الطائرات القادمة إلى دمشق باتجاه مطاري حلب واللاذقية".


وكانت مصادر محلية تحدثت، اليوم الأحد، عن استهداف مطار دمشق الدولي بقصف إسرائيلي.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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