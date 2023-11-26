انت الان تتابع خبر دمشق.. خروج مطار العاصمة عن الخدمة بعد قصف إسرائيلي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح مصدر في مطار دمشق الدولي، إن "القصف الإسرائيلي طال مدرج مطار دمشق الدولي ما أدى لخروجه عن الخدمة".

وقالت صحيفة "الوطن" السورية إن "عدوانا إسرائيليا استهدف مطار دمشق الدولي"، ولفتت "الوطن" إلى أنه "تم تحويل مسار الطائرات القادمة إلى دمشق باتجاه مطاري حلب واللاذقية".



وكانت مصادر محلية تحدثت، اليوم الأحد، عن استهداف مطار دمشق الدولي بقصف إسرائيلي.