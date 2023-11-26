انت الان تتابع خبر إيران.. القبض على أكبر عصابة خطف شرقي البلاد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال قائد شرطة سيستان وبلوجستان، العميد دوست علي جليليان: "تفكيك أكبر عصابة خطف في مدينة زاهدان، كانت بحوزتها أسلحة وذخائر".

وأوضح العميد جليليان قائلا: "عقب وقوع حالة خطف في إحدى مناطق زاهدان، تلقت الشرطة بلاغا، يؤكد أن ثلاثة أشخاص توجهوا إلى منزل أحد المواطنين، وأطلقوا النار عليه سعيا لاختطافه".



وأضاف: "نظرا لحساسية الموضوع ونشر أخبار متضاربة في الفضاء الإلكتروني، حددت الشرطة مخابئ الخاطفين في عدة أجزاء من شوارع زاهدان خلال التحقيقات الفنية وألقت القبض على ثلاثة منهم".

وأردف: "تم القبض على العصابة خلال ضربتين منسقتين، وبتفتيش مكان اختبائهم، تم العثور على سلاح هو عبارة عن مسدس وذخيرة خاصة به، وفي هذا الصدد تم ضبط سيارتين مستخدمتين في عملية الاختطاف تابعتين للمتهمين"، لافتا إلى اعتراف المتهمين بأربع قضايا اختطاف أخرى بالمحافظة وحصولهم على مبلغ 20 مليار ريال مقابل إطلاق سراح مختطفين".

وتابع: "الشرطة ستتعامل مع أي انفلات أمني وتصرفات تؤجج أجواء المنطقة".

