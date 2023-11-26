روسيا تعلن إسقاط مسيرات أوكرانية غداة هجوم واسع على كييف

موسكو ـ ا.ف.ب: أعلنت روسيا إسقاط مُسيَّرات أوكرانية فوق أربع مناطق روسية بينها موسكو، واعتراض صاروخين أوكرانيين فوق بحر آزوف متَّجهين نحو أراضيها، غداة هجوم واسع بالمُسيَّرات على مدينة كييف. وأفادت السُّلطات الروسية بأنَّ الهجمات بالمُسيَّرات استهدفت مناطق روسية متاخمة لأوكرانيا ومناطق قريبة من موسكو. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنَّ «الدفاع الجوِّي دمَّر أربع طائرات مُسيَّرة أوكرانية فوق أراضي مناطق بريانسك وسمولينسك وتولا».

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