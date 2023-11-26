اخبار العالم

أمن الجيزة يفحص جثة سيدة بجوار مترو الكيت كات

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة جثة سيدة عثر عليها بالقرب من محطة مترو أنفاق "الكيت كات" شمال المحافظة، مساء الأحد.

اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بعثور الأهالي على جثة في ظروف غامضة.

انتقل رجال المباحث بفرقة إمبابة والمنيرة الغربية إلى محل البلاغ مع التحفظ على كاميرات المراقبة المطلة على مكان البلاغ لكشف ملابساته.

وفرضت الشرطة طوقًا أمنيًا بموقع العثور على الجثة لإجراء المعاينة وسماع أقوال شهود عيان تمهيدًا لنقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا