أمن الجيزة يفحص جثة سيدة بجوار مترو الكيت كات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة جثة سيدة عثر عليها بالقرب من محطة مترو أنفاق "الكيت كات" شمال المحافظة، مساء الأحد.

اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بعثور الأهالي على جثة في ظروف غامضة.

انتقل رجال المباحث بفرقة إمبابة والمنيرة الغربية إلى محل البلاغ مع التحفظ على كاميرات المراقبة المطلة على مكان البلاغ لكشف ملابساته.

وفرضت الشرطة طوقًا أمنيًا بموقع العثور على الجثة لإجراء المعاينة وسماع أقوال شهود عيان تمهيدًا لنقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.