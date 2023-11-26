14 جثة.. محافظ المنيا لمصراوي: تعويضات عاجلة لأسر ضحايا حادث الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه أصدر توجيهات لمديرية التضامن الاجتماعي بإجراء اللازم تجاه ضحايا حادث الطريق الصحراوي الذي وقع مساء اليوم، وأسفر عن 14 حالة وفاة، وإصابة اثنين.

أضاف المحافظ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تقرر صرف تعويضات لأسر ضحايا الحادث من التضامن الاجتماعي، وفقا للضوابط المقررة، والتي تقضي بصرف 50 ألف جنيه لرب الأسرة، و25 ألف للمتوفي غير رب الأسرة، مع صرف اللازم تجاه المصابين، كل منهم على حسب حالته.

وقدم المحافظ خالص العزاء لأسر الضحايا المتوفين، متمنيًا سرعة شفاء المصابين الاثنين.

وشهد الطريق الصحراوي الشرقي جنوبي محافظة المنيا تصادم سيارة نقل وميكروباص، ما أسفر عن مصرع 14 شخصًا، وإصابة 2 آخرين، بينهما طفلة.

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