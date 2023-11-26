"سرقوا فلوس المخدرات".. إحالة أوراق مُدان بالقتل في الدقهلية للمفتي وتأجيل محاكمة شريكيه



محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

قررت محكمة جنايات المنصورة (الدائرة الثامنة)، بإحالة أوراق عامل لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور الانعقاد في شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم على متهمين آخرين، في قضية قتل شخص وإصابة آخر، تم استدراجهما من قبل المتهمين إلى إحدى الأراضي الزراعية وإيهامهم ببيع مواد مخدرة، والتحصل منهما على مبلغ 10 آلاف جنيه بالإكراه الا انهم قتلوا الاول واصابوا صديقه بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية.

صدر القرار برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب رئيس الدائرة، والمستشار محمد حسن عاشور والمستشار محمد صلاح البرعي والمستشار مصطفى محمود محمد وسكرتارية محمد عبد الهادي وطارق عبد اللطيف في القضية رقم 1447 لسنة 2023 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 652 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.

كان المستشار أكرم سرحان، رئيس النيابة الكلية والقائم بعمل المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بمحافظة الدقهلية، قد أحال كل من:"محمد .إ.أ" وشهرته "ميخا" 27 عامًا، و"عبده.ر.ع" 22 عامًا، و"محمد.س.ع" 23 عامًا، إلى محكمة الجنايات لأنهم في 16/1/2023 بدائرة مركز السنبلاوين-محافظة الدقهلية، قتلوا المجني عليه "أحمد فاروق عطية" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض "بندقية آلية"، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الثاني صوبه عيارًا ناريًا استقر بساقه اليمنى، حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة للشد من أزره، فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

كما تضمن أمر الإحالة أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليه "حامد حبيب حامد"-عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري "بندقية آلية" وما أن ظفروا حتى أطلق المتهم الثاني عيارًا ناريًا، لم يصبه حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين إزهاق روحه، إلا أنه فر ونجا بحياته.

وقد بينت التحقيقات أن المجني عليهما قصدا المتهمين لشراء مواد مخدرة، لكنهم استدرجاهما إلى حيث وقعت الجريمة واستولوا على المال لديهما (10 آلاف جنيه)، وأطلقوا عليهم النار، قاصدين إزهاق روحيهما.