شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون: مصر تقدم جهود كبيرة فى الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نواب على أهمية الدور المصري الريادي لدعم ومساندة القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة والمستويات، مشيرة إلى أن مشاهد الإفراج وتبادل الآسرى بمعبر رفح تؤكد أن مصر ستظل في مقدمة الداعمين للشعب الشقيق حتى حصوله على حقوقه وإنهاء الصراع الدائر.

وقال النائب زكي عباس عضو مجلس النواب، إن مشاهد الإفراج وتحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال تأكيد على نجاح الجهود المصرية الثابتة والراسخة للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في ظل صمت المجتمع الدولي.

وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان ومازال أول الداعمين للقضية الفلسطينية والسعي لحصول الشعب الفلسطيني على حقه في الحرية والأمان وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن جهود الدولة المصرية ستظل مستمرة إلى أن يتم الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين من سجون إسرائيل والدفع بمزيد من الجهود لتجديد الهدنة لأكثر من مرة حتى يتم التوصل إلى آلية يمكن الاتفاق حولها لإيقاف الحرب نهائيا في غزة، والعودة مرة أخرى إلى المسار التفاوضي في القضية.

وأشار النائب زكي عباس، إلى أن المسار العادل الوحيد هو الوصول لحل نهائي لإقامة دولة فلسطينية لوقف هذا الصراع، وخروج المجتمع الدولي عن صمته بالرجوع إلى حدود 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقا المرجعيات الشرعية.

بينما اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ما شهده العالم من الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة بمثابة خزي وعار على حقوق الإنسانية التى تنتهك بشكل صريح فى هجوم سافر على الأطفال والنساء الذين يشكلون 75% من الضحايا.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تلعب دورًا إنسانيًا في دعم الفلسطينيين في قطاع غزة جراء الهجوم الذي يتعرض له المدنيون الأبرياء والنساء والشيوخ العزل، وارتكاب أعمال منافية للمواثيق والعهود، وهو ما يمكن أن يطلق عليه "جرائم ضد الإنسانية"مثمناً دور مؤسسات المجتمع المدني وفى مقدمتها مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى والهلال الأحمر المصري على دورهم المهم والمحورى في أعمال الإغاثة الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة.