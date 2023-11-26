شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل الأسرى والرهائن × ميزان القانون الدولى.. عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان " تبادل الأسرى والرهائن × ميزان القانون الدولى"، استعرض خلاله الفروق الجوهرية بين بين الأسرى والرهائن وكيفية التعامل معهم، خاصة وأننا اليوم في اليوم الثالث من الهدنة بين حماس وإسرائيل في غزة، ويستمر بموجبها وقف إطلاق النار بعد 7 أسابيع من القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع المحاصر، وتنص الهدنة على وقف شامل لإطلاق النار في غزة بجزئيها الشمالي والجنوبي، وإطلاق سراح 50 رهينة لدى حماس و150 من الأسرى الفلسطينيين.

وتتضمنت الهدنة وقفا شاملا لإطلاق النار في شمال وجنوب غزة ومن المقرر أن يتم خلالها إطلاق سراح بعض الأسرى من بين نحو من 240 رهينة احتجزتهم حماس خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وردت تل أبيب بقصف مدمر استغرق 49 يوما وأدى، حسب حماس، لمقتل قرابة 15 ألفا من أهل غزة بينهم أطفال ونساء وشيوخ، ويعد غدا الإثنين اليوم الأخير للهدنة، في الوقت الذى تحاول فيه العديد من الدول الوسطاء لمد تلك الهدنة وعلى رأسها مصر.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية حول دور القانون الدولى فى عملية تبادل الأسرى، والفرق بين الأسرى والرهائن وكيفية التعامل معهم، حيث أن هناك فرق بين مفهومي الأسرى والرهائن من منظور القانون الدولي وكيفية التعامل مع كل منهما، حيث إن الأسير هو أي فرد ينتمي للقوات المسلحة أو المليشيات أو التنظيمات المقاتلة ويقع في قبضة الخصم أثناء النزاعات المسلحة، سواء كان مقاتلاً أو غير مقاتل، أما الرهين فهو شخص مدني تم اختطافه واحتجازه رهينة من قبل جهة ما لتحقيق مطالب سياسية أو مالية، وليس له أى علاقة بالقتال.

وإليكم التفاصيل كاملة:

تبادل الأسرى والرهائن × ميزان القانون الدولى.. فروق جوهرية وآليات محددة للتعامل معهم.. الأسير "مسلح" والرهينة "مدنى" والمحتل "ليس مدنيا".. القانون الدولى نظم كيفية معاملتهم.. وخبير دولى يُجيب عن الأسئلة الشائكة



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