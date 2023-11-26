"شباب المصريين بالخارج": الجالية المصرية بسويسرا حريصة على المشاركة فى انتخابات الرئاسة

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القاهرة - سامية سيد - عقد أعضاء اتحاد شباب المصريين بالخارج، بدولة سويسرا لقاءات مكثفة مع أعضاء الجاليات المصرية، وذلك في إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة، وحشد أبناء الجاليات للتصويت لصالح المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وأشرف على تنظيم اللقاء محمود فضل، رئيس الجالية المصرية بسويسرا، وأحمد بدوي نائب رئيس الجالية بسويسرا، وعبد الله فضل، عضو اتحاد شباب المصريين بالخارج، والذين أكدوا أن أبناء الجالية المصرية حريصون على النزول بكثافة في الانتخابات للتصويت لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد رئيس الجالية المصرية بسويسرا وأعضاء اتحاد شباب المصريين بالخارج أنهم سيكثفون اللقاءات وتنظيم عدد من الفاعليات لحث أبناء الجالية المصرية بسويسرا على المشاركة في الانتخابات التي ستجرى أيام الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر المقبل .

يذكر أن الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، قال إن أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 3 آلاف عضو من المصريين بالخارج في مختلف دول العالم، يكثفون جولاتهم ولقاءاتهم مع أبناء الجاليات المصرية لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتصويت لصالح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وأكد "حسين" أن الاتحاد بذل جهودا كبيرا بالتواصل مع أعضاءه فى دول العالم للحشد للانتخابات الرئاسية وإظهار صورة مصر الحضارية والتكاتف حول وطننا والقيادة السياسية فى تلك المرحلة المهمة من عمر الوطن.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية تجري في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد، التي توافق الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر المقبل.