توقعات بوصول إيلون ماسك إلى إسرائيل الاثنين

من المتوقع أن يصل الملياردير الأميركي - الكندي، إيلون ماسك، إلى إسرائيل، يوم الاثنين.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأنه من المقرر أن يلتقي ماسك، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ.

يذكر أن ماسك كان قد أعلن في تشرين الأول الماضي، أن نظام الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية "ستارلينك"، التابع لشركة "سبيس إكس" سيساعد في استعادة الاتصالات التي انقطعت لمنظمات الإغاثة المعترف بها دولياً والعاملة في غزة، حيث انقطعت الاتصالات بعد قيام إسرائيل بتوسيع هجومها البري في القطاع الضيق.

ومن ناحية أخرى، انتقد ماسك، مالك موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، التقارير التي وردت مؤخراً على وسائل الإعلام، والتي تتهمه بمعاداة السامية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.