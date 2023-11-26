مسؤول بالبيت الأبيض: بايدن سيتحدث إلى نتانياهو اليوم الأحد

اعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان في حديث لشبكة "سي.بي.إس" إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيتحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الأحد.

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