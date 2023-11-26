السيسي: أتطلع للمزيد من التعاون المشترك لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني وإقرار السلام الشامل

شكر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمير قطر تميم بن حمد على "جهوده المبذولة وفريق عمله لإتمام الهدنة بين إسرائيل وحماس".

ولفت السيسي، الى أن "جهود قطر تكاملت ​​​​​​مع الجهود المصرية لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإنجاح عملية تبادل الأسرى"، مشيراً الى أنني "أتطلع للمزيد من التعاون المشترك لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وإقرار السلام الشامل".

وبدأت إسرئيل و"القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، تنفيذ المرحلة الثالثة من تبادل الأسرى والمحتجزين، وأكدت "القسام"، تسليم 13 أسيرا إسرائيليا و3 أسرى تايلنديين وأسير روسي إلى الصليب الأحمر ضمن المرحلة الثالثة للتبادل. كما أكد الجيش الإسرائيلي تسلم الصليب الأحمر الدفعة الثالثة من الأسرى.

ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة يومها الثالث، وكان الصليب الأحمر تسلم في اليوم الثاني منها أمس السبت الدفعة الثانية من الأسرى وهم 13 إسرائيليا و7 أجانب خارج إطار الاتفاق، في حين أفرجت إسرائيل عن 39 أسيرا فلسطينيا، بعد تعثر لساعات في تنفيذ اتفاق التبادل تم تجاوزه بجهود قطرية مصرية.