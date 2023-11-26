بايدن: حماس أفرجت عن طفلة أميركية عمرها 4 أعوام وأتمنى أن تستمر الهدنة

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن "حماس أفرجت عن طفلة أميركية عمرها 4 أعوام، ونتوقع أنها ستطلق سراح المزيد من الأمريكيين".

وكشف بايدن، أنه "تحدث مع أمير قطر تميم بن حمد بالأمس، وأنا أدين له بشكر خاص"، معتبراً أن "حل الدولتين هو الضمان الوحيد لمستقبل يعيش فيه الإسرائيليون والفلسطينيون بسلام".

وأضاف "أتمنى أن تستمر الهدنة طالما استمر إطلاق سراح الرهائن".

وبدأت إسرئيل و"القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، تنفيذ المرحلة الثالثة من تبادل الأسرى والمحتجزين، وأكدت "القسام"، تسليم 13 أسيرا إسرائيليا و3 أسرى تايلنديين وأسير روسي إلى الصليب الأحمر ضمن المرحلة الثالثة للتبادل. كما أكد الجيش الإسرائيلي تسلم الصليب الأحمر الدفعة الثالثة من الأسرى.

ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة يومها الثالث، وكان الصليب الأحمر تسلم في اليوم الثاني منها أمس السبت الدفعة الثانية من الأسرى وهم 13 إسرائيليا و7 أجانب خارج إطار الاتفاق، في حين أفرجت إسرائيل عن 39 أسيرا فلسطينيا، بعد تعثر لساعات في تنفيذ اتفاق التبادل تم تجاوزه بجهود قطرية مصرية.