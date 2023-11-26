غالانت يجري جولة وتقييما للوضع على حدود لبنان: الانجازات ستسمح بعودة المستوطنين في ظل ظروف مختلفة تماما

أجرى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت تقييمًا للوضع في "الفرقة 210" بمشاركة قادة في الجيش في الشمال على حدود لبنان.

واطّلع غالانت "على نشاط القوات الإسرائيلية في القطاع الشرقي من الحدود اللبنانية والحدود السورية، وتحصيل الثمن من حزب الله والتنظيمات الأخرى"، بحسب بيان صدر عن الوزارة.

وقال غالانت: "لقد قتلنا أكثر من 100 عنصر من حزب الله، ودمرنا العشرات من نقاط المراقبة، والمستودعات، والمخابئ، والمقرات، وسحبنا قوات حزب الله من قطاع في الجبهة الخلفية إلى عُمق الميدان"، مضيفا أن "الجمع بين كل هذه الإنجازات سيترجَم إلى وضع مختلف، مما سيسمح لاحقا بعودة المستوطنين في ظل ظروف مختلفة تماما".