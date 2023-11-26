قوى الأمن: توقيف شخص في الحازمية يقوم بإيواء المطلوبين في منزله ويشاركهم في عمليات السرقة

أعلنت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن لملاحقة المتورطين بعمليات سرقة السيّارات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، وفي سياق التحقيقات من التوصلّ الى تحديد هوية شخص يقوم بإيواء الموقوفين في منزله إضافة إلى مشاركتهم بعمليات السرقة، ويدعى: ر. غ. (مواليد عام 1994، لبناني)".

وكشف الشعبة، أنه "نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، عمدت عناصر المكتب المذكور إلى استدراجه وتمكنت من القاء القبض عليه في محلة الحازمية، وبتفتيش منزله الكائن في محلة عاليه ضبطت معدات تستخدم في عمليات السرقة، ميزان حساس وأدوات تستعمل في تعاطي المخدّرات، مبلغ مالي مزيّف من فئة 50 دولار أميركي".

وأكدت أنه "اعترف بما نسب إليه، كما تبيّن أنه من أصحاب السوابق بجرم ترويج مخدّرات"، مشددةً على أن "التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص".