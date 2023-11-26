انت الان تتابع خبر غداً.. وفد حكومي يتوجه لتركيا لإجراء مباحثات مع مؤسسات مالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يتوجه وفد حكومي عراقي، يوم غد الاثنين، الى تركيا لاجراء مباحثات مع مؤسسات مالية ومصرفية تركية.

وقال مصدر حكومي في بيان، إنه "استنادا الى توجيهات رئيس الوزراء بخصوص تنظيم التبادل التجاري بين العراق وتركيا واستقراره بالطرق والوسائل القانونية والمصرفية المعتمدة واستكمالا للجولة الاولى للمباحثات التي جرت في بغداد يوم ١٥/ ١١/ ٢٠٢٣، يغادر فجر يوم غد الاثنين وفدا يضم المستشار المالي لرئيس الوزراء وثلاثة من مسؤولي البنك المركزي العراقي ومدراء أثني عشر من المصارف العراقية لاجراء مباحثات مع عدد من المؤسسات المالية والمصرفية التركية ومنها البنك المركزي التركي وجمعية المصارف اضافة الى وكالة التنظيم والرقابة المصرفية التركية".

وستتركز المباحثات بحسب المصدر، "حول عدد من المواضيع ومنها التباحث مع المصارف التركية لغرض فتح حسابات مراسلة للمصارف العراقية وبالعملات الاجنبية المختلفة ليتم استخدامها في التسويات الحسابية ما بين البلدين وحل كافة المعوقات التي تواجه الطرفين في تنفيذ هذه العملية".