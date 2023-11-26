انت الان تتابع خبر بسبب الكوفية.. إصابة 3 طلبة فلسطينيين بالرصاص في أميركا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حسام زملط على حسابه الرسمي بموقع "إكس" أن "ثلاثة شبان فلسطينيين هم: هشام عورتاني، وتحسين علي، وكنان عبد الحميد يدرسون في جامعة ييل وغيرها من الجامعات الأميركية".

وأضاف، إنهم "تعرضوا لإطلاق النار الليلة الماضية بينما كانوا في طريقهم إلى عشاء عائلي في مدينة بيرلينغتون بولاية فيرمونت".



واوضح زملط أن "كل ما فعله هؤلاء الشبان "هو ارتداء الكوفية الفلسطينية".

ووصف الدبلوماسي الفلسطيني حالة الشبان الثلاثة بأنها "خطيرة".

وأكدت وسائل إعلام أميركية "وقوع حادثة إطلاق نار تجاه ثلاثة شبان في بيرلينغتون".

وذكرت أن "الشرطة الأميركية تلقت بلاغا عن إطلاق نار عند الساعة السادسة والنصف مساءً، السبت".

وأضافت أن "عناصر الشرطة وجدوا لدى وصولهم ثلاثة شبان فلسطينيين مصابين في المكان".

ولم تحدد السلطات بعد "مطلق النار في الهجوم".

وتطرق السفير الفلسطيني في لندن إلى حادثة طعن طفل فلسطيني 26 مرة حتى موته قبل أسابيع بالولايات المتحدة، في حادثة مرتبطة بالحرب على غزة.

وطالب زملط "بوقف الجرائم ضد الفلسطينيين، وتوفير الحماية له".

