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بايدن: حماس أفرجت عن طفلة أمريكية عمرها 4 أعوام

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بغداد - ياسين صفوان - وقال بايدن في تصريحات صحفية، ان "حماس اطلقت سراح طفلة أمريكية تبلغ من العمر اربع سنوات ضمن اتفاق الهدنة مع إسرائيل"، موضحا: "نتوقع أن تطلق حماس سراح المزيد من الأمريكيين".

وأشار بايدن الى انه "تحدث مع أمير قطر بالأمس وأدين له بشكر خاص"، مؤكدا ان "عملية التبادل مستمرة وناجحة ويجب أن تستمر".


وأكد بايدن: "هدفنا هو استمرار الهدنة من أجل دخول المساعدات وإطلاق سراح الرهائن"، مضيفا: "سأستمر بالعمل مع أمير قطر والرئيس المصري لضمان إخراج الرهائن كافة".

واردف: "مستمر في الانخراط شخصيا لضمان تطبيق الصفقة وتوسيع نطاقها".

وتابع بايدن: "حل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمان أمن الإسرائيليين والفلسطينيين".

وختم الرئيس الأمريكي: "الحمد لله أن عادت أبيغال لعائلتها".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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