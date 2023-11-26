شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا.. فيضانات تضرب إسطنبول وإزمير عقب عاصفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتاحت فيضانات المياه اليوم مدينة إزمير غرب الأناضول في تركيا جراء ارتفاع منسوب مياه البحر وتخطي حواجز المياه الساحلية، عقب عاصفة غمرت الشوارع والمباني.

وأعلن رئيس بلدية إزمير تونج سوير: "إن أزمة المناخ وصلت إلى بحر إيجه، وإن المنطقة مهددة بالحرارة الشديدة والجفاف، فضلًا عن الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار ومياه البحر".

المحافظات التركية

وهبت عاصفة على إسطنبول أطاحت الرياح بسقف أحد المنازل، ولم تكن هناك أي إصابات أو حالات وفاة.

وأصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية التركية اليوم، تحذيرات من حدوث طقس قاس في جزء كبير من المحافظات التركية البالغ عددها 81 محافظة.