أعلنت الرئاسة الإيرانية، أن "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بحث هاتفياً مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان آخر تطورت المنطقة والعدوان على غزة".
وأكد رئيسي لإردوغان، أن "الولايات المتحدة تقتل سكان غزة وتساهم في استمرار الجرائم بحق المدنيين في القطاع"، مشدداً على أن "أميركا شريكة في الجرائم والإبادة الجماعية التي ينفذها الصهاينة وهي فقدت مصداقيتها اليوم أمام الرأي العام العالم".
ولفت الى أنه "لا يحق للأميركيين التدخل في شأن غزة واتخاذ القرار عن سكانها وأي خطوة من جانبهم في هذا الصدد ستفشل"، مضيفاً أن "سكان غزة هم أصحاب القرار لتحديد مستقبل القطاع وذلك عبر حركة حماس التي تمثل الحكومة الشرعية".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسي لإردوغان: لا يحق للأميركيين التدخل بشأن غزة وسكانها هم أصحاب القرار لتحديد مستقبل القطاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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