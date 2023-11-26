وزيرة خارجية فرنسا تأمل باستمرار الهدنة في غزة حتى الإفراج عن جميع الاسرى

اعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أن بلادها تأمل باستمرار الهدنة في قطاع غزة حتى الإفراج عن "جميع الاسرى"، في وقت أفرجت حركة حماس عن 58 شخصا منذ الجمعة من دون أن يكون أي فرنسي بينهم.
واردفت كولونا عبر قناة "بي اف ام تي في"، "نطالب بالإفراج عن جميع اسرانا وعن جميع الاسرى"، مضيفة أن "تمديد الهدنة لهذا الغرض سيكون أمرا جيدا، مفيدا وضروريا"، ومؤكدة أن لديها "أملا كبيرا" بالإفراج عن اسرى فرنسيين.
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