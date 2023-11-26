رئيس الوزراء الأردني: تهجير الفلسطينيين يُشكّل تصفية للقضية الفلسطينية وتهديداً للأمن القومي الأردني

أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أن "تهجير الفلسطينيين خط أحمر بالنسبة للأردن ويعد إخلالاً جوهرياً بمعاهدة السلام"، معتبراً أنه "يُشكّل تصفية للقضية الفلسطينية وتهديداً للأمن القومي الأردني". وشدد الخصاونة، على أن "التهجير يعيدنا إلى حالة اللاسلم وهي حالة إعلان حرب وأعمال عدائية، ويجعل معاهدة السلام مجموعة من الأوراق المركونة ويعلوها الغبار".

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