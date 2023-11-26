"رويترز" عن نتانياهو: تحدثت مع بايدن وأبلغته باستئناف إسرائيل عمليتها بكل قوة في غزة مع انتهاء الهدنة

نقلت وكالة "رويترز" عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنني "تحدثت مع بايدن وأبلغته باستئناف إسرائيل عمليتها بكل قوة في غزة مع انتهاء الهدنة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن "حماس أفرجت عن طفلة أميركية عمرها 4 أعوام، ونتوقع أنها ستطلق سراح المزيد من الأمريكيين".

وكشف بايدن، أنه "تحدث مع أمير قطر تميم بن حمد بالأمس، وأنا أدين له بشكر خاص"، معتبراً أن "حل الدولتين هو الضمان الوحيد لمستقبل يعيش فيه الإسرائيليون والفلسطينيون بسلام".

وأضاف "أتمنى أن تستمر الهدنة طالما استمر إطلاق سراح الرهائن".

بدورها، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "20 موظفا في البيت الأبيض طلبوا لقاء كبار مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن لإجراء مناقشة بشأن قطاع غزة".

وبدأت إسرئيل و"القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، تنفيذ المرحلة الثالثة من تبادل الأسرى والمحتجزين، وأكدت "القسام"، تسليم 13 أسيرا إسرائيليا و3 أسرى تايلنديين وأسير روسي إلى الصليب الأحمر ضمن المرحلة الثالثة للتبادل. كما أكد الجيش الإسرائيلي تسلم الصليب الأحمر الدفعة الثالثة من الأسرى.