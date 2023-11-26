فياض خلال جولة تفقدية على القرى الحدودية: يد المقاومة على الزناد لمواجهة أي اعتداءات غادرة

جال عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور علي فياض على عدد من القرى الحدودية المتاخمة لفلسطين المحتلة، فتفقد أحوال وأوضاع الأهالي، واطلع على الاضرار التي لحقت بالمنازل والمحلات التجارية والمنشآت العامة من جراء الاعتداءات الاسرائيلية، بالتزامن مع الفرق التي كلفها "حزب الله"، بإجراء مسح للأضرار التي أصابت ممتلكات المواطنين.

وأوضح النائب فياض خلال الجولة أن "المقاومة التي تدافع عن أمن القرى وحياة المواطنين، تبذل أيضاً كل ما في وسعها للحفاظ على استقرار هذه القرى وازدهارها ومؤازرة المواطنين للاستقرار في منازلهم وأرزاقهم".

ونوه ب"صمود الأهالي وتجذرهم في أرضهم وإصرارهم على البقاء بقراهم رغم شراسة استهداف العدو لها، وسرعة عودة الذين غادروا".

وأكد النائب فياض أن "المقاومة في ذروة يقظتها وحضورها، ويدها على الزناد لمواجهة أي اعتداءات أو احتمالات غادرة قد يلجأ لها العدو الاسرائيلي"، ورأى أن "المقاومة كسبت الجولة الأولى في المواجهة مع العدو، وهي تأخذ كل احتياطاتها واستعداداتها للتعاطي مع احتمالات المرحلة المقبلة".