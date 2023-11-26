أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب في تصريح انه توافق مع نظيره البرتغالي جُواو كارفينيو خلال لقائهما هذا المساء على عدة مسائل أهمها: "لا يوجد حل عسكري في غزة، والوقت مناسب لدفع الديناميكية الدولية بإتجاه العمل الدبلوماسي لايجاد حل مستدام للقضية الفلسطينية، وأن الهدنة الانسانية يجب ان تستمر وتتمدد، والدور القطري مهم ومطلوب.وعلينا إطلاق حوار بناء لمعالجة مسألة النزوح ومقاربة الوضع الانساني والاقتصادي في سوريا".

كانت هذه تفاصيل خبر بوحبيب وكارافينيو: لإيجاد حل مستدام للقضية الفلسطينية وإطلاق حوار بناء لمعالجة مسألة النزوح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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