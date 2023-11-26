كتائب القسام تعلن استشهاد 4 من قادتها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أمس استشهاد أربعة من قادتها جراء الحرب الإسرائيلية على غزة. وقالت كتائب القسام، في منشور أورده المركز الفلسطيني للإعلام عبر منصة «إكس» أمس، «إنها تزف ثلة من قادتها الأبطال وهم الشهيد القائد أحمد الغندور (أبو أنس)، عضو المجلس العسكري، وقائد لواء الشمال، والشهيد القائد وائل رجب، والشهــيد القائد رأفت سلمان، والشــهيد القائد أيمن صيام، الذين ارتقوا في مواقع البطولة والشرف في معركة طوفان الأقصى».



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