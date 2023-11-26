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كتائب القسام تعلن استشهاد 4 من قادتها

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أمس استشهاد أربعة من قادتها جراء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقالت كتائب القسام، في منشور أورده المركز الفلسطيني للإعلام عبر منصة «إكس» أمس، «إنها تزف ثلة من قادتها الأبطال وهم الشهيد القائد أحمد الغندور (أبو أنس)، عضو المجلس العسكري، وقائد لواء الشمال، والشهيد القائد وائل رجب، والشهــيد القائد رأفت سلمان، والشــهيد القائد أيمن صيام، الذين ارتقوا في مواقع البطولة والشرف في معركة طوفان الأقصى».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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