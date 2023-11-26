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29 معتقلا في الضفة

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- بواسطة أيمن الوشواش - اعتقل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «شين بيت» وقوات شرطة الحدود 29 شخصا بمختلف أنحاء الضفة الغربية، 21 منهم، في مخيم «جنين» للاجئين.

ومنذ بدء الحرب، تم اعتقال حوالي ألفي شخص، بمختلف أنحاء الضفة الغربية، 1100 منهم، بداعي صلتهم بحركة «حماس».

وكانت القوات الإسرائيلية اعتقلت في وقت سابق، أسامة بني فضل، وهو فلسطيني تدعي إسرائيل أنه قتل مستوطن ونجله في هجوم وقع في أغسطس الماضي، في بلدة «حوارة» بالضفة الغربية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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