29 معتقلا في الضفة

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ومنذ بدء الحرب، تم اعتقال حوالي ألفي شخص، بمختلف أنحاء الضفة الغربية، 1100 منهم، بداعي صلتهم بحركة «حماس».
وكانت القوات الإسرائيلية اعتقلت في وقت سابق، أسامة بني فضل، وهو فلسطيني تدعي إسرائيل أنه قتل مستوطن ونجله في هجوم وقع في أغسطس الماضي، في بلدة «حوارة» بالضفة الغربية.
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