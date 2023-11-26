شكرا لقرائتكم خبر تحذير أممي من ارتفاع أمراض النازحين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) التابع للأمم المتحدة في أحدث بياناته أن ما لا يقل عن 1.7 مليون فلسطيني نازح داخل قطاع غزة يواجهون خطر الانتشار الكبير للأمراض المعدية.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية «إن ما يقرب من 80 % من سكان غزة أصبحوا نازحين داخليا، حيث يقيم حوالي 896 ألف نازح في 99 منشأة في الأجزاء الوسطى والجنوبية من القطاع.

وذكر البيان أنه تم تسجيل أعداد متزايدة بشكل ملحوظ في الإصابة ببعض الأمراض، مثل الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحادة والتهاب الجلد.

