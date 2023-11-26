تحذير أممي من ارتفاع أمراض النازحين

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وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية «إن ما يقرب من 80 % من سكان غزة أصبحوا نازحين داخليا، حيث يقيم حوالي 896 ألف نازح في 99 منشأة في الأجزاء الوسطى والجنوبية من القطاع.
وذكر البيان أنه تم تسجيل أعداد متزايدة بشكل ملحوظ في الإصابة ببعض الأمراض، مثل الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحادة والتهاب الجلد.
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