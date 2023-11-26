هدوء حذرفي جنوب لبنان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سادت حالة من الهدوء الحذر أمس بالمنطقة الحدودية في القطاع الغربي من جنوب لبنان مع دخول وقف إطلاق النار في غزة يومه الثالث.

ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام» يخرق هذا الهدوء من وقت إلى آخر تحليق للطيران التجسسي نوع «إم كا» فوق أجواء قرى صور، لا سيما فوق الناقورة والساحل الجنوبي وصولا حتى علما الشعب ومروحين والضهيرة وطير حرفا.

وأشارت الوكالة إلى أن دوريات لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) ترافقها آليات للجيش تجوب على طول القرى الحدودية .