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هدوء حذرفي جنوب لبنان

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- بواسطة أيمن الوشواش - سادت حالة من الهدوء الحذر أمس بالمنطقة الحدودية في القطاع الغربي من جنوب لبنان مع دخول وقف إطلاق النار في غزة يومه الثالث.

ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام» يخرق هذا الهدوء من وقت إلى آخر تحليق للطيران التجسسي نوع «إم كا» فوق أجواء قرى صور، لا سيما فوق الناقورة والساحل الجنوبي وصولا حتى علما الشعب ومروحين والضهيرة وطير حرفا.

وأشارت الوكالة إلى أن دوريات لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) ترافقها آليات للجيش تجوب على طول القرى الحدودية .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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