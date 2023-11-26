ابتزاز وعنف حوثي للسجينات اليمنيات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصفت الحكومة اليمنية طرد ميليشيات الحوثي لنائب رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان سفير الدين سيد، من المناطق الخاضعة لسيطرتها، بأنه امتداد لسياسة التضييق التي تنتهجها تجاه وكالات وبعثات الأمم المتحدة.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني «هذه الحادثة تأتي بعد أسابيع من إقدام ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيات الحوثي على تصفية هشام الحكيمي أحد موظفي المنظمات المتخصصة برعاية الأطفال، تحت التعذيب، بعد قرابة شهرين من اختطافه، وبعد ثلاثة أشهر من اختطافها مبارك العنوة أحد موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، وإخفائه قسرا».

وأكد «تواصل ميليشيات الحوثي اختطاف 3 من موظفي الأمم المتحدة (اثنين محتجزين منذ نوفمبر 2021، وآخر منذ أغسطس 2023)، و11 من موظفي السفارة الأمريكية لدى اليمن والوكالة الأمريكية للتنمية المحليين «السابقين، الحاليين»، منذ قرابة عامين، وإخفائهم قسرا في ظروف غامضة، ودون أن توجه لهم أي تهم، أو السماح لهم بمقابلة أسرهم، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

واختتم تصريحه بالقول «المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الإنسان مطالبون بمغادرة مربع الصمت، وإصدار إدانة واضحة لهذه الممارسات الإجرامية، وممارسة ضغط حقيقي على ميليشيات الحوثي للكشف عن مصير كافة المخفيين قسرا في معتقلاتها، وإطلاقهم فورا، والتحرك وفي المقدمة الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة تصنيفها منظمة إرهابية.

وكان مصدر بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان باليمن أكد طرد ميليشيات الحوثي لنائب الممثل المقيم للمنظمة «سفير الدين السيد»، بذريعة أنه ينفذ أجندة لا علاقة لها بحقوق الإنسان.

من جانب آخر وثقت رابطة أمهات المختطفين، اختطاف 140 امرأة وتعرضهن لانتهاكات مختلفة، وتعرض أسر المختطفين لانتهاكات على أبواب السجون عند زيارة أقاربهن، وتعرض معظم النساء في اليمن للعنف اللفظي والابتزاز والتوقيف في نقاط التفتيش.

وأضافت الرابطة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف الممارس ضد المرأة، أن هناك الكثير من الآثار السلبية نتيجة ازدياد وتيرة العنف والنزاع والأزمات، والتي أدت بدورها إلى فقد الأمان».

وأشارت إلى «ارتفاع نسبة الانتهاكات ضد حقوق الإنسان، ومنها العنف الممارس ضد المرأة كالقتل والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتهجير والمداهمات للبيوت عند الاشتباه دون الالتزام بشروط الضبط، ناهيك عن القيود التي تفرض على المرأة اليمنية، وتقيد حركة تنقلها، منها “سياسة المحرم التي فرضها الحوثيون مؤخرا»، ولفتت الرابطة إلى تعرض 5 نساء محتجزات في السجون «لمحاكمات خارجة عن إطار القانون».

مشاهدات يمنية: