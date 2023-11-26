شكرا لقرائتكم خبر وصول الطائرة السعودية الـ20 إلى غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
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