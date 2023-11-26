اختطاف سفينة يعيد القرصنة للواجهة في الصومال

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وقال بشير سعيد، أحد الوكلاء التجاريين للسفينة، في تصريحات لوسائل إعلام صومالية محلية «إن مجموعة من القراصنة اختطفوها قبل أسبوع وقمنا بإخطار السلطات الأمنية والمحلية بالحادث للتعامل مع الوضع».
وقال رجل الأعمال الصومالي إن السفينة تعمل بشكل قانوني وحاصلة على رخصة من قبل السلطات، وأوضح أن القراصنة طلبوا فدية تبلغ 400 ألف دولار مقابل الإفراج عن السفينة المختطفة.
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