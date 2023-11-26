شكرا لقرائتكم خبر اختطاف سفينة يعيد القرصنة للواجهة في الصومال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختطف قراصنة صوماليون سفينة صيد قبالة سواحل مدينة أيل في محافظة نجال شمال شرق الصومال.

وقال بشير سعيد، أحد الوكلاء التجاريين للسفينة، في تصريحات لوسائل إعلام صومالية محلية «إن مجموعة من القراصنة اختطفوها قبل أسبوع وقمنا بإخطار السلطات الأمنية والمحلية بالحادث للتعامل مع الوضع».

وقال رجل الأعمال الصومالي إن السفينة تعمل بشكل قانوني وحاصلة على رخصة من قبل السلطات، وأوضح أن القراصنة طلبوا فدية تبلغ 400 ألف دولار مقابل الإفراج عن السفينة المختطفة.