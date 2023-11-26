شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. محاولات لإنقاذ 41 عاملًا محاصرين في نفق منذ أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون حكوميون إن رجال الإنقاذ بالهند بدأوا اليوم الأحد الحفر عموديا من أعلى جبل يُحاصر تحته 41 عاملا منذ أسبوعين في نفق منهار بمنطقة جبال الهيمالايا.

والمحاصرون هم عمال بناء من بعض أفقر الولايات الهندية علقوا في النفق الذي يبلغ طوله 4.5 كيلومترات ويجري بناؤه في ولاية أوتار كاند منذ أن انهار في وقت مبكر من يوم 12 نوفمبر.

وتقول السلطات إن العمال بخير إذ يتم إمدادهم بالضوء والأكسجين والمواد الغذائية والمياه والأدوية.

تعطل آلة الحفر

وأوضح مسؤولون أمس السبت أن عملية إنقاذهم ستستغرق وقتا أطول بكثير مما كان يُعتقد من قبل مع تحول عمال الإنقاذ إلى الحفر يدويا في أعقاب إعطاب آلة الحفر.

وكان رجال الإنقاذ يأملون في إنهاء الحفر في وقت متأخر من يوم الخميس، لكنهم اضطروا إلى تعليق العمل بعد تضرر المنصة التي وضعت عليها الآلة.

الحفر العمودي

وقال مسؤولون إن العمل استؤنف مساء الجمعة فقط ليتم تعليقه بعد ذلك بوقت قصير، إذ واجهت الآلة عقبة جديدة لم يخوضوا في تفاصيل بشأنها.

وقال المسؤولون إن الحفر العمودي بدأ اليوم الأحد وسيستغرق نحو 100 ساعة.